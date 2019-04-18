Тюмень за день: 18 апреля

Фото Ирины Алькаевой

Пять тюменских заведений примут участие в ресторанном фестивале

Тюменские рестораны "Чум", Brasserie, "Максимыч", "Посейдон" и "Потаскуй" примут участие в четвертом Российском ресторанном фестивале, который пройдет с 20 апреля по 10 мая, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Тюменцы выберут лучшие клиники области

Федеральный проект "Клиника года" поможет сделать сферу здравоохранения более открытой и понятной для каждого жителя, надеются организаторы. Конкурс направлен на повышение престижа профессии врача и всех, кто связан с системой здравоохранения. В нем участвуют государственные и частные организации, каждая представлена не более чем в трех номинациях.

Эксперты налогообложения расскажут тюменцам, как выйти из проверок без потерь

22 апреля в Деловом Доме “Петр Столыпин” пройдет первая Западно-Сибирская Налоговая конференция для предпринимателей “НАЛОГИ. РИСКИ. ТРЕНДЫ”. Бесплатная конференция состоится при поддержке регионального отделения "Деловой России".

В Тюмени за лето благоустроят 52 двора

Комплексному благоустройству а этом году подлежат 52 дворов Тюмени. При отборе дворовых территорий учитывалось наличие или отсутствие системы водоотведения, уличного освещения, детских и спортивных площадок.

Ветераны биатлона подвели итоги зимнего сезона

16 апреля в Тюмени в ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой ветераны и любители биатлона обсудили итоги зимнего спортивного сезона. 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали – таков результат выступлений наших спортсменов в этапах Кубка России по биатлону, Чемпионате России и Чемпионате мира по биатлону среди ветеранов.

Бизнес-инкубатор Тюмени принял трех новых резидентов

Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка поддержит реализацию трех новых проектов. Решение об этом принято по итогам экспертного совета. Среди "новобранцев" компания "Служба Мониторинга. Тюмень". Она разработала программно-аппаратный комплекс для снижения "человеческого фактора" при эксплуатации противопожарных систем.