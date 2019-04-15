Тюмень за день: 15 апреля

В Тюмени на неделе обещают дождь и снег

В ближайшие дни тюменцев ждет куда более прохладная погода, чем на предыдущей неделе. Временами в городе возможны минусовые температуры днем и снег.

В Тюмени объявят победителей премии tmn "Человек года — 2018"

18 апреля в Тюмени пройдет торжественная церемония вручения Премии tmn "Человек года — 2018", где будут объявлены победители в 17 номинациях. Главная интрига — кто же станет "Человеком года-2018"?

Участники Студвесны презентовали два концертных шоу

В Тюмени прошли первые финальные программы концертных направлений Студвесны. Зрители увидели 26 номеров молодых театралов, дизайнеров и моделей, а также 11 концертных программ. Впереди шоу по направлениям "Музыка", "Оригинальный жанр" и "Хореография".

Тюменских малышей ждут на юбилейном чемпионате ползунков

Десятый по счету чемпионат ползунков пройдет в Тюмени 27 апреля. Организаторы надеются, что в юбилейный год желающих побороться за призы станет еще больше.

Тюменская область перешла на "цифру"

Тюменская область полностью перешла на цифровое телевещание. Церемония отключения аналогового вещания состоялась 15 апреля.