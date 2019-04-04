Тюмень за день: 4 апреля

Фото Ирины Алькаевой

Тюменские театры поедут в Курган

Эстафета Всероссийского театрального марафона стартовала в Уральском федеральном округе. Передача символа - зеркальной статуэтки в виде античного амфитеатра с гербами всех 85 субъектов РФ от Сибири Уралу прошла в Екатеринбурге 2 апреля.

Архитекторов и дизайнеров приглашают обсудить создание парка у озера Алебашево

Встреча по поводу создания в Тюмени парка на территории у озера Алебашево состоится 6 апреля в пространстве "Точка кипения" в Технопарке. Команда из пятнадцати архитекторов и дизайнеров проведет дизайн-сессию по итогам открытого обсуждения благоустройства территории, состоявшегося 22 марта.

На нефтегазовом форуме в Тюмени будут говорить о налогах, нефтехимии, экологии и цифровизации отрасли

Ключевыми темами X Тюменского нефтегазового форума в 2019 году станут налоговая политика в нефтедобывающей отрасли, нефтехимия, ТЭК и экологическая безопасность, цифровизация нефтегазовой отрасли, геология и геофизика, сообщается на сайте правительства.

На областном форуме "Семья" будут говорить об особенных детях

На IV Областном форуме "Семья" 14 апреля пройдёт блок обучающих лекций для родителей. Взрослым расскажут о психологии подростков, взаимодействии с государством при получении льгот и многом другом.

Митрополит Димитрий проведет службу в Благовещенском соборе в Тюмени в честь Благовещения Пресвятой Богородицы

Один из главных праздников православного календаря – Благовещение Пресвятой Богородицы – отпразднуют в Тюмени 7 апреля. В этот день Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий проведет богослужение в уникальном тюменском Благовещенском соборе, который восстанавливают после разрушения в советские годы.