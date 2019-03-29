Тюмень за день: 29 марта

В Тюмени пропавшего 8-летнего мальчика нашли в гостях у приятеля

На поиски ушла вся ночь, уже под утро ребенка нашли в поселке Утяшево.

Депутаты обсудили строительство и ремонт объектов соцсферы в Тюмени

В 2019 году будут проводиться работы, начатые в 2018-м, на 59 объектах социальной сферы.

В Тюмени раскрыли изнасилования и разбой 14-летней давности

При нападениях злоумышленник имел при себе нож и угрожал жертвам убийством.

Куда сходить с детьми в Тюмени 30–31 марта

Жителей и гостей областной столицы ожидают детские спектакли, мастер-классы и многое другое.

В Тюмени презентовали концепцию дизайн-проекта музея Сибири

В ближайшем будущем Музейный комплекс им. И.Я, Словцова существенно изменится. На пятом этаже комплекса планируется открытие четырех залов. Новая экспозиция станет постоянной. Это будет настоящий музей Сибири.