Тюмень за день: 29 марта

В Тюмени пропавшего 8-летнего мальчика нашли в гостях у приятеля
На поиски ушла вся ночь, уже под утро ребенка нашли в поселке Утяшево.
Депутаты обсудили строительство и ремонт объектов соцсферы в Тюмени
В 2019 году будут проводиться работы, начатые в 2018-м, на 59 объектах социальной сферы.
В Тюмени раскрыли изнасилования и разбой 14-летней давности
При нападениях злоумышленник имел при себе нож и угрожал жертвам убийством.
Куда сходить с детьми в Тюмени 30–31 марта
Жителей и гостей областной столицы ожидают детские спектакли, мастер-классы и многое другое.
В Тюмени презентовали концепцию дизайн-проекта музея Сибири
В ближайшем будущем Музейный комплекс им. И.Я, Словцова существенно изменится. На пятом этаже комплекса планируется открытие четырех залов. Новая экспозиция станет постоянной. Это будет настоящий музей Сибири.
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