Тюмень за день: 28 марта

Фото Ирины Алькаевой

Тюменцы могут поддержать студентку ТюмГУ Полину Качанову на конкурсе "Мисс Россия"

Студентка Тюменского государственного университета Полина Качанова представляет Тюменскую область в финале конкурса "Мисс Россия — 2019". Поддержать землячку тюменцы могут на сайте.

Выставка технического творчества и робототехники откроется в Тюмени

В Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" 12 апреля будет работать "Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019". Наполнить выставку интересными экспонатами приглашаются тюменцы в возрасте от 7 до 18 лет, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Тюменская Студвесна впервые примет участников из Югры и Ямала

Сто студентов Ямала и Югры приедут в Тюмень, чтобы впервые принять участие в Областном фестивале "Студенческая весна”.

Топ мероприятий на 29–31 марта

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию топ мероприятий на 29–31 марта. Гостей и жителей города ожидают насыщенные и яркие выходные.

На почте появились марки с гербами Тюмени и Тюменской области

Торжественное гашение почтового блока "Тюменская область" прошло в областном центре сегодня. Почтовые марки с гербами Тюмени и Тюменской области с этого дня можно приобрести в центральном отделении почтовой связи Тюмени 625000.

Тюменцев приглашают пообщаться с режиссером Константином Одеговым

Завтра, 29 марта, в 13 часов творческая встреча с Константином Одеговым "Я свободный художник" пройдет в Информационно-библиотечном центре для молодежи. Беседа с известным тюменским кинорежиссером пройдет в рамках ежегодной Недели детской и юношеской книги.