Тюмень за день: 15 марта

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени создадут клуб артековцев и тех, кто отдыхал в "Орленке", "Океане" и "Смене"

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" 16 марта состоится встреча участников профильных смен "Артека","Океана", "Орленка" и "Смены". Результатом мероприятия станет создание молодежного клуба участников профильных смен всероссийских и международных детских центров.

В Тюмени состоится конкурс для предпринимателей "Михайловский – ключ к успеху"

Тюменский рынок "Михайловский" проведет общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский – ключ к успеху". Компании, которые являются производителями и поставщиками продукции на территории России, смогут заявить о себе, презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность открыть точку продаж в Тюмени на рынке "Михайловский".

В Тюмени пройдет фестиваль народных промыслов и ремесел

Областной фестиваль-конкурс народных промыслов и ремесел состоится в Тюмени этой весной.

КонструкторияPRO помогает детям определитьcя с профессией

#КонструкторияPRO - новый вид мероприятий в рамках федерального проекта "Крепкая семья". Выбирая те или иные конструкторы и играя в них, подростки формируют в себе надпрофессиональные навыки и умения. Первая такая игра 12 марта прошла в Голышманово, на очереди - еще 9 муниципалитетов Тюменской области.

Чемпионат и первенство по боксу пройдут в Тюмени

В Тюмени 17 и 18 марта в зале бокса ДЮСШ "Прибой" (Борцов Октября, 2-а, корп.1) состоятся городские чемпионат и первенство по боксу.