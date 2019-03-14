Тюмень за день: 14 марта

Фото Вячеслава Сазонтова

Тюменская область получила приз в номинации "Яркий дебют" на туристической выставке Mitt

Делегация Тюменской области получила награду в номинации "Яркий дебют" за интерактивный стенд, представленный на Московской международной туристической выставке Mitt-2019, входящей в пятерку ведущих туристических выставок мира, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

В Тюмени до 2023 года не будут повышать налоги для предпринимателей

Депутаты Тюменской облдумы 14 марта приняли в окончательном чтении Закон о продлении моратория на повышение налоговой ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Тюменские поисковики проведут агитационный пробег

Агитационный пробег "Дорогами памяти — дорогами мира" проследует по семи муниципальным образованиям Тюменской области и Югры. Поисковые отряды региона организуют его в десятый раз.

Тюменская биатлонистка Ксения Шнейдер завоевала очередное золото "Кубка Росавтодора"

Воспитанница Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Ксения Шнейдер завоевала золотую медаль в гонке преследования на Первенстве России по биатлону "Кубок Росавтодора", сообщили в пресс-службе школы.

В Тюмени выберут Человека года

Редакция делового журнала tmn в седьмой раз проводит ежегодную Премию "Человек года". Идея мероприятия в том, чтобы показать эффективные бизнес-модели и яркие проекты, поддержать талантливых предпринимателей и общественных деятелей, которые формируют будущее региона.