Тюмень за день: 13 марта

Фот о Вячеслава Сазонтова

Тюменок ждут на день женского здоровья в "Медицинском городе"

"День женского здоровья" пройдет в "Медицинском городе" в эту субботу, 16 марта. Профилактические осмотры на предмет новообразований будут вести врач-гинеколог и врач-маммолог.

В Тюменской области ожидается сильный снег

По сообщению Гидрометцентра, 13–15 марта на юге Тюменской области вероятны осадки (мокрый снег, дождь, 15 марта — сильные), налипание мокрого снега, ветер 16–21 м/с. 15 марта отложение мокрого снега, метель.

В Тюмени прошел концерт квартета Академии камерной музыки

Тюменская филармония 12 марта открыла свои двери для всех ценителей камерной музыки. Здесь состоялся концерт квартета Академии камерной музыки. Участники ансамбля являются ведущими артистами оркестра "MusicAeterna".

Главный уролог региона будет консультировать тюменцев онлайн

Кабинет урологического здоровья заработал на портале регионального департамента здравоохранения "Тюменская область — Территория здоровья". Виртуальный прием и консультирование пользователей будет вести главный уролог Тюменской области, заведующий урологическим отделением №2 стационара МСЧ "Нефтяник" Владимир Новоселов. Задать вопросы можно анонимно и бесплатно.

В выходные в Тюмени будет "Крымская весна"

Интерактивное путешествие по Крыму, дегустация местных блюд и большая концертная программа ожидает гостей фестиваля "Крымская весна" в Тюмени 16 и 17 марта. Пятилетие воссоединения Крыма с Россией горожане будут праздновать на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени.

Тюменцы могут заявить свои команды на KFC BATTLE в футболе и стритболе

В Тюмени пройдут соревнования по футболу и стритболу в рамках KFC BATTLE. Первый этап игр запланирован на 30 апреля -1 июня.