На улицах Орджоникидзе и Клары Цеткин ограничат парковку автомобилей

В Тюмени стоянку и остановку автомобилей ограничат по улице Орджоникидзе по четной стороне на участках от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Ленина, а также по улице Клары Цеткин от здания №59/1 до здания №39.
Ограничения начнут действовать с 1 апреля 2019 года. Места, запрещающие стоянку, остановку будут обозначены дополнительными дорожными знаками.
Решение об ограничении принято в целях упорядочения парковки транспортных средств и повышения пропускной способности улиц, отмечают в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.
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