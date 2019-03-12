На улицах Орджоникидзе и Клары Цеткин ограничат парковку автомобилей

В Тюмени стоянку и остановку автомобилей ограничат по улице Орджоникидзе по четной стороне на участках от пересечения с улицей Республики до пересечения с улицей Ленина, а также по улице Клары Цеткин от здания №59/1 до здания №39.

Ограничения начнут действовать с 1 апреля 2019 года. Места, запрещающие стоянку, остановку будут обозначены дополнительными дорожными знаками.

Решение об ограничении принято в целях упорядочения парковки транспортных средств и повышения пропускной способности улиц, отмечают в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.