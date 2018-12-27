Тюмень за день: 27 декабря

В ТИУ запустят шесть новых образовательных программ

Итоги открытого конкурса руководителей образовательных программ подвели в Тюменском индустриальном университете. На нем было представлено девять образовательных программ инженерно-технической направленности, в результате для реализации в опорном вузе было отобрано шесть.

56 тюменцев вышли в полуфинал "Лидеров России"

24 декабря состоялся брифинг, посвященный подведению итогов дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев "Лидеры России". Организаторы рассказали о составе участников и нововведениях очного этапа.

В Тюмень придет сильный снегопад

"КАРО 6 Колумб" стал первым в Тюмени кинотеатром, где фильмы можно смотреть в ВИП-залах по обычной цене

Новый мультиплекс сети "КАРО", одной из лидирующих и быстроразвивающихся сетей кинотеатров в России, открылся в Тюмени 20 декабря в ТЦ "Колумб".

Тюменцы рассказали, какие фильмы собираются смотреть в новогодние каникулы

Статистические данные говорят о том, что каждый человек просматривает по одному фильму раз в 3-4 дня. За 50 лет получается 18 тысяч кинолент, которые равняются 27 тысячам часов. Мы спросили тюменцев, какие фильмы они будут смотреть всей семьёй в эти новогодние праздники?

Тюменка выиграла путешествие на двоих

Более 300 человек приняли участие в розыгрыше подарков от проекта "Я люблю тебя. Тюменская область" 26 декабря. Обладательницей главного приза – путешествия мечты – стала Лиана Атышева.