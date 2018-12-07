Жители Тюмени за две недели до официальной премьеры увидят последние "Ёлки"

Предпремьерный показ фильма "Ёлки Последние" – финальной части новогоднего семейного блокбастера, рассказывающего историю обычных людей нашей необъятной страны, тюменцы увидят 12 декабря. Показ пройдет в “Киномаксе” (ТРЦ "Кристалл"), начало - в 19:00. В широкий прокат фильм выйдет 27 декабря.

"Ёлки Последние" – самый трогательный, добрый и волшебный из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями.

Премьера станет кинособытием городского значения. Жители Тюмени увидят фильм за две недели до выхода фильма в прокат. Перед показом зрителей ждёт автограф-сессия с одним из ведущих актёров фильма – Даниилом Вахрушевым.

Продюсер Тимур Бекмамбетов:

В 2010 году в формат киноновелл из разных городов никто не верил, и мы начинали снимать кино интуитивно. Это решение оказалось очень верным — мы нашли форму, с помощью которой смогли показать характеры людей, которые живут не только в Москве, но и в регионах — зрители видели свои города, узнавали себя в любимых героях. В целом фильм стал способом показать портрет нашей страны. Этим я и могу объяснить большой успех в прокате, которого никто не ожидал.

В заключительный киноальманах вошло пять новогодних историй.

В новелле "Сосны" Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) помогает своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца.

В "Братьях" неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.

Любимые герои первых "Ёлок" лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле "Ресторан быстрого знакомства" Егора Баранова.

"Вокзал на троих" Анны Паркс расскажет историю о простой девушке (Екатерина Агеева), которая отправилась в погоню за своим счастьем – столичным актером Комаровским (Марк Богатырев).

В новелле "Вредный дедушка" Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов). Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского.

Песня Веры Брежневой "Любите друг друга" посвящена главной теме фильма "Ёлки последние"

Формат снятых в разных городах киноновелл навсегда перевернул устоявшийся подход к зрительскому кино. От Калининграда до Находки – Россия в "Ёлках" стала единым пространством. Создатели фильма нашли формат, с помощью которого зрители, живущие не только в Москве, но и в регионах, видели свои города, узнавали себя в любимых героях.

В целом, фильм стал способом показать портрет нашей страны. "Ёлки" снимались в Новосибирске, Самаре, Воронеже, Анапе, Омске, Саратове, Якутске, Алматы, Москве, Калининграде, Перми, Бавлах, Уфе, Казани, Тюмени, Хабаровске, Мичуринске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Астане, Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Сочи, Челябинске, Иркутске, Лондоне, на острове Ратманова, на нефтяной платформе "Приразломная" во льдах Баренцева моря и даже в космосе. Все части фильма "Ёлки" посмотрели более 145 миллионов зрителей, и эта цифра сопоставима с населением России! За 7 лет "Ёлки" стал трамплином в карьере десятка актеров. Многие режиссёры, снимавшие киноновеллы, успели стать заметными мастерами нового российского кино.

Что только не происходило за эти годы с героями: они влюблялись, ссорились, мирились, совершали самые смелые поступки, горели, тонули в проруби, мерзли в лесу, спасали собак, уезжали в Лондон и возвращались домой. А всё это лишь для того, чтобы найти, наконец, свою родственную душу. В "Ёлках" герои своего времени играли самих себя – будь то президент Дмитрий Медведев или блогер Саша Спилберг.

В фильмах снимались 157 профессиональных актеров, 700 директоров кинотеатров, 1 профессиональный гонщик, 69 семей из регионов. В съемках принимали участие кошка, 3 собаки, медведь, пони, выдра, игуана и улитка. Устанавливались рекорды по самому массовому селфи. Летом при температуре +32 градуса снимались зимние сцены, и на них тратилось более 200 кг искусственного снега, а места съемок становились городскими достопримечательностями. Во время работы участники съемочных групп съели 6 ведер новогоднего "Оливье", на экране мелькали 169 ёлок.

Благодаря создателям фильма с нами навсегда останется Вселенная "Ёлок": любимые персонажи и сорок одна добрая и трогательная история о том, как самая большая страна в мире проживает свой самый волшебный день в году – Новый год.

Главный новогодний фильм "Ёлки Последние" во всех кинотеатрах страны можно будет увидеть с 27 декабря. Генеральный партнёр проекта - ПАО “Сбербанк”.