"Афиша Тюмень | КтоКуда72" знакомит с киноновинками недели

На этой неделе в прокат выходит много интересных картин. Зрители увидят новую спортивную драму, Антонио Бандераса в российском фэнтези, японский мультфильм и еще несколько премьер. Обзор киноновинок представляет сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

В первый день весны в широкий прокат выходит новая спортивная драма "Со дна вершины". В основу ленты легла история двукратного чемпиона зимних Паралимпийских игр Алексея Мошкина. Главного героя фильма Алексея Царева сыграл актер московской "Табакерки" Павел Шевандо. Он играет молодого парня – лидера юношеской сборной по горным лыжам. Алексей – лучший во всем, он уверен в себе. В результате трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине лучшего друга Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут героям преодолеть все испытания и прийти к победе.

В процессе съемок актеру пришлось осваивать горные лыжи с нуля. На склон он выходил вместе с прототипом главного героя. Алексей Мошкин сыграл в картине эпизодическую роль тренера. В фильме заняты Владимир Вдовиченков, Ирина Розанова, Сергей Никоненко.

В четверг на экраны страны выходит новая работа Алексея Германа-младшего "Довлатов". Фильм посвящен нескольким дням жизни знаменитого писателя Сергея Довлатова, автора "Заповедника", "Компромисса", "Зоны" и других произведений. Действие картины разворачивается в начале ноября 1971 года. Эта история не только о писателе Довлатове, которого не печатали в родной стране — она о близких людях, с помощью которых он смог преодолеть трудности и стать великим писателем. А ещё эта история и о времени, и о Ленинграде, который в то время был центром замечательной литературной и театральной жизни. Чтобы добиться наибольшего правдоподобия в воссоздании той эпохи, создатели фильма обратились за помощью к жителям Санкт-Петербурга. Жители северной столицы несли на киностудию "Ленфильм" одежду, фотографии, бытовые предметы и даже мебель, все, что имеет отношение к тому времени.

Как живет семья, в которой муж служит офицером разведки, а жена – ученый-океанограф. Об этом расскажет новая лента классика мирового кино Вима Вендерса "Погружение". Ему придется отправиться в Сомали, где уже десятки лет продолжается гражданская война, она отправляется в глубоководную экспедицию. Их любовь помогает им выжить в минуты опасности, ему - в плену у боевиков, ей - в батискафе на глубине океана. В главных ролях - шотландец Джеймс Макэвой и шведская актриса Алисия Викандер.

Хотите увидеть Антонио Бандераса, да еще и в отечественном фильме? Тогда приходите 1 марта на премьеру картину "За гранью реальности". В картине Александра Богуславского звезда Голливуда играет талантливого афериста Майкла, который решил ограбить казино при помощи людей с паранормальными способностями. Все складывается не так, как задумывалось, и незадачливым грабителям грозит смертельная опасность. Чтобы спасти компаньонов, Майклу придётся действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают их сверхспособности.

Фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Купи меня", на примере трех молодых барышень рассказывает о том, на что готовы пойти девушки, ради того, чтобы "быть счастливыми". Смогут ли героини пройти все испытания судьбы и не сломаться, узнает зритель, придя в кинотеатр. Картина является участником конкурсной программы Московского международного кинофестиваля.

Любители анимэ смогут посмотреть анимационную ленту "Мэри и волшебный цветок" японского режиссера Хиромасы Ёнабаяси, по мотивам одноименного романа Мэри Стюарт. Главная героиня проводит скучные каникулы в глухой деревне. Но в последнюю неделю лета она находит дивный цветок, который уносит Мэри в далёкое зачарованное царство, в мир приключений и чудес. Выясняется, что этому дивному миру грозит опасность! Спасти жителей сказочной страны Мэри помогают чёрный кот, соседский мальчик-забияка и небольшая волшебная метла.

Создатели норвежского мультфильма "Поднять якоря" решили сделать главным героем своей ленты маленький спасательный катерок. Его зовут Элиаси он работает в небольшой бухте. Как-то раз во время шторма Элиас слышит сигнал о помощи и выручает из беды большой корабль, идущий в крупный международный порт. После этого катерок становится настоящим героем, и его приглашают работать спасателем в этот порт. Элиасу по душе такое предложение, но как оставить друзей, к которым он так привык? Кроме того, работа в большой портовой гавани труднее и опаснее, ведь неподалёку промышляет банда контрабандистов. Сможет ли Элиас справиться с новым вызовом судьбы?

Марат Ахметов