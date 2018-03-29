Киноновинки недели: новый фильм Стивена Спилберга, "Каникулы президента" и сумасшедшая немецкая комедия

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет обзор кинопремьер этой недели. С 29 марта в кино можно увидеть захватывающую историю от Стивена Спилберга, каникулы президента в Крыму, сумасшедшую немецкую комедию и другие новинки.

Действие нового фильма великого Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" разворачивается в недалеком будущем. Мир погружен в хаос и находится на грани коллапса. Люди увлечены игрой OASIS — огромной вселенной виртуальной реальности.

Её автор, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, решил оставить необычное завещание. Всё его огромное состояние получит игрок, первым нашедший цифровое "пасхальное яйцо", которое миллиардер спрятал где-то на просторах своего придуманного мира. Его квест охватывает всю планету. Обычный парень по имени Уэйд Уоттс решает принять участие в состязании, включается в погоню за сокровищами по фантастической вселенной, полной загадок, открытий и опасностей.

Главная героиня фильма "Не в себе" покидает родной город, чтобы забыть свое прошлое и найти новую работу. Оказавшись в психиатрическом учреждении, она сталкивается со своим самым большим страхом. Но реален ли он или это — просто плод её воображения? Никто не верит бедной девушке, и она в одиночку борется со своим страхам.

Барбара Торсонне не такая, как все, она обладает необычным талантом — видит мир великанов. И она выясняет, что великаны угрожают людям. К сожалению, героине фильма "Я сражаюсь с великанами" никто не верит, но она понимает, что только она может спасти человечество от исчезновения. Девушка решается вступить в схватку с великанами и готовится к главному сражению в своей жизни.

Президент собрался на отдых в Крыму. Свою поездку он решил совместить со свободным общением с народом. Решив скрыть свою внешность, чтобы его не узнали, он прибегает к услугам гримёра. Однако гример несколько перестарался, его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который прячется от преследующих его коллекторов в санатории по путёвке матери. О том, как прошли "Каникулы президента", можно узнать в кинотеатрах с 29 марта.

Немецкая комедия "Твой выход, детка!" рассказывает о семейной жизни одной очень странной пары. С самого начала отношений страстные любовники Тони и Марк заводили друг друга с пол-оборота. В ход шли любые подручные средства. Но, как обычно бывает у таких пар, они просто без ума друг от друга. Даже их первое знакомство в колледже выглядело совсем дико.

29 марта на экраны кинотеатров выходит европейская драма "Две матери, две дочери". Десять лет Кэтрин не виделась со своей дочерью-подростком. Все это время Альба жила в Люксембурге вместе с властной и строгой бабушкой Элизабет. Наконец мама решила вернуться домой. Девочка плохо помнит свою мать и принимает Кэтлин настороженно. Мама решает похитить дочь и сбежать с ней в домик на озере, расположенный далеко на Севере.

Узнать расписание сеансов на многие из этих фильмов можно на сайте кинотеатра "Атмос Синема"