"Афиша Тюмень | КтоКуда72" знакомит с киноновинками недели

На этой неделе повод сходить в кино есть у поклонников трилогии "50 оттенков серого", почитателей творчества Вуди Аллена, любителей боевиков и ужасов. А детям представят новое совместное творение американских и китайских мультипликаторов. Подробнее о киноновинках - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

8 февраля в прокат выходит мелодрама Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы". Кристиан и Анастейша – счастливая пара молодых супругов, живущих в своё удовольствие, наслаждающихся обществом друг друга. Однако беззаботная жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется враг, жаждущий мести и обладающий богатой фантазией. Призраки из прошлой жизни Кристиана снова напомнили о себе, а тучи над супругами сгущаются всё сильнее. Удастся ли молодоженам сохранить свое счастье? Приходите и узнаете. Зрителей среднего и старшего возраста ждет сюрприз в лице звезды Голливуда 80-х и 90-х Ким Бейсингер.

Как легче пережить развод? Лучше провести это время в отпуске у моря считают герои комедии "Женщины против мужчин: Крымские каникулы". Лучше всего с собой за компанию прихватить двух своих лучших приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими жёнами твоих друзей, то лёгкая месть за старые обиды превращается в увлекательную "войну" и незабываемые приключения. В фильме снимались: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Александр Головин. Одну из ролей второго плана сыграл экс-резидент Comedy Club Вадим Галыгин.

Поклонников творчества Вуди Аллена ждет приятный сюрприз. На экраны выходит новая работа мэтра – "Колесо чудес". Герои фильма – четыре жителя Нью-Йорка, чьи судьбы тесно переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Пересказывать сюжет фильма Вуди Аллена бесполезное занятие, надо идти и смотреть новый шедевр классика мирового кино. Роли исполняют: Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет.

Порадует грядущий киночетверг любителей фильмов ужасов. В прокат выходит "Уиджи: Проклятие Вероники". Что такое Уиджи? Это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Её еще именуют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто прибегает к помощи Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, против которого человек, практически, бессилен.

"Хит" - рассказ о двух девушках, решивших покорить столицу. Москва – город прозрачный и светлый, пастельный, почти призрачный и такой загадочный. Город ночных огней, ритма и бешеной скорости. Две юные судьбы, две истории любви майской столицы… Юля — студентка кафедры архитектуры - мечтает создать проект невероятного здания и воплотив его в жизнь, проснуться известной. Катя - фотограф и певица — мечтает о карьере певицы и богемной жизни. Обе – талантливы и красивы, обе - юны и азартны. Они приехали из глухой провинции, они уже столкнулись с первыми трудностями в Москве. Каждая своим путём, они пробивают дорогу к своему счастью, не подозревая, что однажды они окажутся в пространстве на грани темноты и света, где всё изменится, перевернется с ног на голову, когда в их жизнь ворвётся любовь…

"Место встречи" - история о таинственном Незнакомце, исполняющем любые желания в обмен на предложенные им задания, снятая итальянскими кинематографистами, выходит на экраны 8 февраля. Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к нему в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Незнакомец может выполнить все, что они попросят, но за определённую цену. В обмен на осуществление мечты каждый из гостей должен будет выполнить необычные задания. Чем сложнее его желания, тем выше цена, которую следует заплатить. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?

В прокат выходит анимационная лента "Трон эльфов" - совместное творение американских и китайских мультипликаторов. Юный воин Ламберт приглашен на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Он очень рад, потому что снова увидит молодую эльфийку Лийю. Он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не всех радует грядущая свадьба. Владычица Тёмных Эльфов Елена планирует нарушить праздничную церемонию. Она хочет, воспользовавшись смутой, захватить древний кристалл Чёрного Дракона. Удастся ли Ламберту помешать ее коварным планам?

Любители боевиком смогут отвести душу, посмотрев "Охоту на воров". Большому Нику - начальнику элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса — противостоит легендарный и неуловимый вор. Он планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США. Ник решает помешать этому любым способом. В ход идут любые средства, играть по правилам он не привык.