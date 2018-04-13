Что посмотреть в кино: обзор премьер этой недели

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет обзор киноновинок этой недели. Эмили Блант предстанет в образе матери двоих детей, в триллере "Тихое место". В картине "Рэмпейдж", животные – жертвы генетического эксперимента – угрожают человечеству. Любители анимационных фильмов увидят две работы европейских мультипликаторов – "Славные пташки" и "Большой злой лис и другие сказки".

Фильм "Тихое место" - история семьи, которая обитает на уединенном ранчо в американской глубинке. У Эвелин и Ли двое детей. На первый взгляд, это обычная семья, которая ничем не отличается от многих других. Все дело в их доме, в котором обитают зловещие монстры, которые реагируют на любой звук. Чтобы не тревожить ужасных соседей, родители и дети придумали язык жестов для общения друг с другом. Если монстры услышат их, то – нападут. Обитатели дома должны без звука передвигаться по дому. Но маленькие дети не умеют вести себя тихо.

У главного героя фильма "Рампейдж" приматолога Дэвиса необычный друг – самец-горилла, которого он подобрал младенцем и воспитал. В результате генетического эксперимента обезьяна превращается в жестокого монстра. Выясняется, что есть и другие подопытные животные. Чудовища объединяются в шайку и разрушают все, что им попадается на пути. Они превращают в руины американские города. Дэвис, вместе с отстраненным от участия в эксперименте генным инженером, пытается создать антидот и спасти старого друга.

Герои мультфильма "Славные пташки" маленький птенец Рыжик и куропатка-отшельник Гайрон попадают в разные истории. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отбившись от стаи, не смог улететь на юг. Птенецпроситчудаковатого и вечно ворчащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — секретное место в горах, где птицы смогут пережитьхолодную зиму. По пути их ждет немало трудностей. Веселому и неунывающему Рыжику удаётся растопить сердце старого отшельника. Теперь вместе они способны противостоять любым опасностям.

"Зачетный препод 3" - германская комедия о трудных подростках. Преподаватель Зэк Мюллер получил класс с самыми трудными подростками в Германии. Каждый день его воспитанники что-нибудь вытворяют. Зэку помогает его криминальное прошлое справиться с подопечными. Учителю и ученикам "светит" серьезное испытание – итоговые экзамены. Сумеет ли "препод" помочь ребятам поверить в себя и успешно сдать экзамены?

Тихий и одинокий Ильич сейчас на пенсии, а раньше работал агентом по наружному наблюдению в КГБ, а потом в ФСБ. По привычке он продолжает следить за теми, кто ему интересен. В один прекрасный день, по соседству с ним селится молодая семейная парамузыкантов.Ильич слышит поющий голос за стеной и влюбляется в него, а затем и в его обладательницу.Бывший агент начинает тайно следовать за своей возлюбленной и попадает в новый для себя мир. Куда приведет Ильича его новый объект преследования, можно узнать, посмотрев фильм "Турецкое седло". Музыка к фильму получила Приз имени Микаэла Таривердиева и диплом гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Кинотавр".Исполнитель главной роли Валерий Маслов номинирован на премию "Ника" в категории "Лучшая мужская роль".

Деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений, считают создатели мультфильма "Большой злой Лис и другие сказки". Герои анимационной картины – обитатели сельской фермы. Однажды, сам того не желая, лис становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. Весёлую и добрую историю, наполненную погонями, полетами, путешествиями идругими невероятными событиями создал режиссер Бенжамин Реннер, известного зрителю по картине "Эрнест и Селестина". Фильм получил премию "Сезар" (2018) в категории "Лучший анимационный фильм" и пять номинаций премии "Annie" за 2017 год. Приз дирекции Большого фестиваля мультфильмов.

Новые фильмы можно посмотреть в кинотеатре "Премьер". Расписание сеансов и стоимость билетов можно найти на сайте http://premiercinema.ru