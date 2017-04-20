Тюменский киночетверг: "Кухня", Урфин Джюс и пуля в голове

На этой неделе стартуют в кино сразу две российские премьеры, динамичный боевик, напряженный триллер, а также комедия с довольно распространенным сюжетом, когда женщина вдруг становится мужчиной… Чтобы определиться с выбором сеанса для просмотра, советуем прочитать обзор киноновинок от проекта “Афиша Тюмени“.

"Кухня. Последняя битва" на большом экране. Но на этот раз не в Париже… Сюжетно это продолжение шестого сезона сериала "Кухня" и завершение всей истории про шефа Виктора Баринова и его команду. Это уже второй полнометражный фильм, снятый на основании популярного ситкома. Первый, "Кухня в Париже", выходил в кинопрокат в 2014 году. Первоначально планировалось назвать фильм "Кухня в Шанхае" и снимать фильм в Китае, но в итоге съемочный процесс переехал в Москву и Сочи. В фильме приняли участие Стюарт Ян Белл, Демиен Дювио, Уильям Ламберти и другие известные в мире шеф-повара.





Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев приглашают на просмотр мультфильма "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Сюжет фильма основан на одноименной повести Александра Волкова. Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию. Кто догадается, кого озвучивает здесь Сергей Шнуров?





Боевик родом из Индонезии - "Рейд: Пуля в голове" . Из неприступной тюрьмы, оставив за спиной десятки трупов, бежит приговоренный к смерти наркобарон, босс преступного мира Ли по прозвищу Отец из ада. Многие годы он похищал младенцев, воспитывая из них таинственную касту неуловимых, безжалостных и всесильных убийц. Его "дети" рабски преданы ему и готовы выполнить любой приказ. Когда на берегу моря находят едва живого парня с пулей в голове, не помнящего, кто он и откуда, — такой приказ поступает. Израненный и страдающий амнезией Измаил не должен выйти из больницы! Выжить и вернуть себе память — для этого ему придется отправить на тот свет армию убийц, которые, возможно, когда-то были его "семьей". Это уже второй совместный боевик для Ико Уайса, Джулии Эстелл и Вери Три Юлисмана. Первым был фильм "Рейд 2" (2014).





Ещё один интригующий триллер - "Наваждение". Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар. Первоначально на главные роли рассматривались Кейт Хадсон и Керри Вашингтон. Однако Вашингтон предпочла этому проекту фильм "Слушание" (2016), а с Хадсон контракт так и не был подписан. В итоге главные роли получили Кэтрин Хайгл и Розарио Доусон.





Нестандартная французская комедия "Если б я была мужчина". Жанне настолько не везет с мужчинами, что она сгоряча клянется не иметь с ними больше никаких дел. Каково же ее изумление, когда однажды она просыпается с мужским достоинством между ног! Отныне ее жизнь превращается в нескончаемую череду невероятных происшествий. Это вторая работа Одри Даны, в которой она выступила как актриса, режиссер и сценарист. Первой был фильм "Красотки в Париже" (2014). Насколько комична получилась эта ситуация, можно узнать в кинотеатрах.

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