Тюменке, травмировавшейся на скользком асфальте, выплатят 200 тысяч рублей

В Тюмени суд обязал фирму выплатить компенсацию женщине, которая получила серьезный перелом, поскользнувшись на неочищенном тротуаре.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Широтной, около остановки "Розы Трениной". На участке, где асфальт не был очищен от наледи, 59-летняя тюменка поскользнулась и упала, у нее оказалась сломана лодыжка. Один из прохожих вызвал скорую. В больнице женщину прооперировали, весной пришлось сделать еще одну операцию. Согласно заключению экспертов, тюменке был причинен тяжкий вред здоровью.

Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать ей моральный вред с того, в чьи обязанности входило содержание территории, где случился инцидент. Было установлено, что ответственность за этот участок лежит на ООО "Гарни" на основании договора с АО "ТОДЭП". Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в результате суд взыскал с фирмы в пользу пенсионерки 200 тысяч рублей.