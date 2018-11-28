На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск проверят все автобусы

На северной федеральной автодороге 29 ноября отдел ГИБДД МО МВД России "Тобольский" проведет массовую проверку автобусов, осуществляющих межрегиональные и междугородние перевозки.
Как пояснили в местной автоинспекции, мероприятие проводится с целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также профилактики правонарушений владельцами и водителями автобусов при осуществлении пассажирских перевозок.
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