На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск проверят все автобусы

12:17 28 ноября 2018
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На северной федеральной автодороге 29 ноября отдел ГИБДД МО МВД России "Тобольский" проведет массовую проверку автобусов, осуществляющих межрегиональные и междугородние перевозки.

Как пояснили в местной автоинспекции, мероприятие проводится с целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также профилактики правонарушений владельцами и водителями автобусов при осуществлении пассажирских перевозок.

Теги: автобус , ГИБДД , проверки
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