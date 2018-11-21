У тюменских дачных маршрутов меняется расписание

В Тюмени с 24 ноября изменится расписание дачных маршрутов №100 "З-д медоборудования — с/о "Ручеек" и №135 "Центральный рынок — ДНТ "Тура". Также, по сообщению Тюменьгортранса, на линию выйдут маршруты №145 "З-д медоборудования — с/о "Самотлор" и № 147 "З-д медоборудования — с/о "Сосновая Поляна 2".

На время перекрытия движения транспорта по улице Осипенко из схем движения маршрутов исключается остановка "Дом печати" в направлении улицы Свердлова. Автобусы будут осуществлять движение по улицам Алебашевской и Газовиков.

Новое расписание тюменцы могут уточнить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".