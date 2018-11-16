У автобуса №44 продлят маршрут

10:42 16 ноября 2018
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В Тюмени с 24 ноября изменятся схема движения и расписание маршрута №44 "Станция скорой помощи — кафе "Ивушка".

Маршрут продлевается до нового конечного остановочного пункта "улица Возрождения". Автобусы будут курсировать по улицам Николая Ростовцева, Линейной, Возрождения. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ЖК Видный" (в сторону улицы Линейной) и "улица Николая Ростовцева" (в прямом и обратном направлениях), сообщает Тюменьгортранс. 

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".  Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

Теги: автобус , общественный транспорт , остановки
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