Тюменец вывез на грузотакси 600 кг рельсов

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который пытался сдать бывшие в эксплуатации рельсы.

Как оказалось, тюменец похитил порядка 600 кг рельсов с подъездных путей производственного предприятия поселка Богандинский. Стальные балки он вывез на "Газели", воспользовавшись услугами грузотакси.

"Злоумышленник пояснил, что каждое утро ходил вдоль железнодорожных путей на работу, и давно приметил складированные рельсы у стрелочного перевода, которые никем не охранялись, поэтому решил их похитить, но был задержан сотрудниками транспортной полиции", — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Общая сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей. В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Кража".