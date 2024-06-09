Если украли велосипед, что делать?

После обнаружения пропажи велосипеда следует незамедлительно позвонить в дежурную часть полиции и сообщить о краже. Сотрудники правоохранительных органов должны прибыть на место происшествия и ознакомиться с ситуацией. В свою очередь вы должны подробно предоставить им все необходимые данные – марку, модель, серийный номер, код маркировки и особые характеристики транспорта.

– Код маркировки можно узнать в магазине при покупке велосипеда. Как правило, он наносится на подседельную трубу. Если серийный номер идентифицирует только раму велосипеда и ее производителя, то по коду маркировки можно узнать, кем велосипед был продан в розницу, а если велосипед импортного производства, то и сведения об импортере. Остерегайтесь приобретать велосипеды без кода маркировки, так как это свидетельствует о его нелегальном производстве или ввозе, – подчеркнул юрист службы "Единый Центр Защиты" Михаил Кружинов.

Он также порекомендовал попробовать найти свидетелей до прибытия наряда полиции и установить наличие камер видеонаблюдения или автомобилей с видеофиксаторами рядом с местом преступления.

В заявлении о пропаже необходимо подробно описать все известные вам характеристики велосипеда и сообщить о возможных свидетелях (если такие есть), наличии камер наблюдения. Составить заявление поможет дежурный, сообщает Тюменская область сегодня.