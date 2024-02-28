Бывшего соцработника оштрафовали на 100 тысяч за кражу денег у инвалида

В ноябре 2023 года работник Истошинского дома-интерната для престарелых и инвалидов взяла из сейфа банковскую карту одного из проживающих и через банкомат сняла с нее 10 тысяч рублей на ремонт своего автомобиля. Когда все выяснилось, на нее завели уголовное дело о краже. Материальный ущерб потерпевшему она возместила.

Бердюжский райсуд признал женщину виновной по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей в доход государства, сообщает облпрокуратура.