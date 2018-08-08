Тюменцев предупреждают о резком ухудшении погоды

Штормовое предупреждение на ближайшие двое суток объявлено на юге Тюменской области.

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 9 августа, вероятны сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, при грозе шквалистое усиление ветра до 16–21 м/с. В пятницу, 10 августа, днем понижение температуры, местами сильные дожди, порывистый северо-западный ветер 16–21 м/с.

В ГУ МЧС по Тюменской области тюменцам рекомендуют следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.