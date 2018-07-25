Utair приглашает в Тюмень на авиашоу

18 августа в Тюмени состоится авиашоу "В гостях у Utair".

Utair — один из ведущих авиаперевозчиков России и вертолетных операторов в мире. Самолеты компании летают по 150 направлениям в России и за рубежом.

Utair покажет самые современные образцы вертолетов, в небе свои умения продемонстрируют пилоты и парашютисты. За отдельную плату можно будет полетать на вертолете и посмотреть на Тюмень с высоты.

Весь день на авиашоу будут проходить показательные полеты. Зрители увидят пилотаж самолетов Ан-2, СК-12 "Орион", Л-42 и Cessna 185. Вертолетчики на Ми-17 покажут выброску парашютистов и высадку спасателей, вертолет AS-350 продемонстрирует тушение пожара. Выступят летчики на Robinson R-44 и AS-355, парашютисты, авиамоделисты и ракетостроители.

Самолеты и вертолеты можно будет вблизи смотреть на стоянке, в том числе уникальные вертолеты-гиганты Ми-26Т. Гости авиашоу смогут лично пообщаться с пилотами.

Летчики Utair первыми в мире освоили тяжелые вертолеты Ми и самолеты Ил-76, провели сотни уникальных операций: от транспортировки тела мамонта до полетов на Северный Полюс. Именно пилоты Utair осваивали месторождения Западной Сибири. Послушать их будет очень интересно.

"Приезжайте на авиашоу "В гостях у Utair" с детьми и друзьями. Вас ждет розыгрыш призов. Вход на шоу бесплатный. Utair ждет вас!" - приглашают организаторы.

Шоу состоится в аэропорту Плеханово, Начало - в 11:00.