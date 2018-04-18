У автобуса № 13 в Тюмени изменится схема движения

С 29 апреля меняется схема движения и расписание муниципального маршрута регулярных перевозок № 13 "ул. Депутатская – ЖДВ".

Маршрут продлевается до конечного остановочного пункта "ул. Прокопия Артамонова". Из прежней схемы движения исключаются остановки на улице Широтной в направлении улицы Мельникайте: "ТЦ "Широтный", "V мкр.", "ул. Н. Федорова", "проезд 9 Мая", "VI мкр.", а также "III мкр." (в сторону ул. Широтной).

Обновленный маршрут будет курсировать по улицам Широтной, Монтажников, а/д Тюмень – Боровский – Богандинский и улице Дмитрия Менделеева. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "мкр. Тюменский", "МЖК", "Театр "Ангажемент" (в сторону ул. Монтажников), "ЖК "Юбилейный", "мкр. Суходольский", "мкр. Видный" (в сторону а/д Тюмень – Боровский – Богандинский), "Микрорайон Ямальский 1", "Торгово-развлекательный центр "Остров" (в направлении ул. Пермякова), "ул. П. Артамонова" при движении в сторону улицы Дмитрия Менделеева, "ул. Б. Опрокиднева", "Школа № 92", "ул. Д. Менделеева (в направлении ул. Мельникайте).

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Узнать расписание можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.