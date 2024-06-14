Автобус загорелся в пятницу на объездной дороге в Тюмени

Пассажирский автобус загорелся на объездной дороге в Тюмени, участие в тушении пожара приняли заместитель командира взвода полка ДПС Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Дмитрий Девятков и инспектор ДПС Владислав Лапин, а также водитель водовоза из "Росводоканала" Максим Колесников.

"Двигаясь по Окружной дороге Тюмени полицейские увидели сильный столб дыма. Автоинспекторы перекрыли движение по магистрали и начали тушить горящий автобус из шланга, который для них размотал водитель водовоза. Сотрудники полиции помогали тушить автобус до приезда МЧС",- сообщает пресс-служба ГАИ.

По факту возгорания автобуса прокуратура организовала проверку. "Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего, дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, осуществлении контроля за техническим состоянием автобусов", - заявили облпрокуратуре.