В Тюмени налогового инспектора будут судить за взятки

В областном центре в получении взятки в особо крупном размере обвиняется главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок ИФНС России по городу Тюмени №3. По версии следствия, в 2015–2016 годах она за вознаграждение предоставляла служебную информацию о предприятиях-налогоплательщиках своей знакомой, чья организация оказывала консультативные услуги в области налогообложения. Она использовала эти данные в интересах клиентов своей фирмы для устранения в бухгалтерских учетах нарушений, способных повлиять на размер налоговых отчислений.

По сообщению прокуратуры Тюменской области, в общем в качестве взятки инспектор получила 9,5 млн рублей. В ноябре 2016 года она была задержана с поличным сотрудниками РУФСБ по Тюменской области. Вскоре дело рассмотрит суд.