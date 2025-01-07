Кому нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ

Декларации 3-НДФЛ можно начинать заполнять. Это нужно, чтобы задекларировать доходы за 2024 год, и если жители намерены оформить налоговый вычет.

В первом случае у декларационной компании предусмотрены сроки – до 30 апреля 2025 года. Год назад обязательства коснулись порядка 47 тысяч человек.

Жителям нужно отчитаться за проданную недвижимость и транспорт при владении им меньше установленного срока. Если они сдавали в аренду жилье, получали не от родственников дорогие подарки, выиграли в лотереях, получали доход из зарубежных источников.

Задекларировать доходы также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

До 15 июля всем категориям нужно будет выплатить начисленные налоги в соответствии с декларацией.

В течение всего календарного года тюменцы могут оформить налоговый вычет со справкой 3-НДФЛ. Здесь ожидается новшество по социальным вычетам: в 2024 году поставщики образовательных, медицинских, физкультурно-оздоровительных и других услуг подавали унифицированные справки в налоговый орган. Поэтому в личном кабинете налогоплательщика будет ждать предзаполненное заявление. Главное, чтобы у заявителей был официальный доход, из которого будет возвращено 13%, - сообщает Вслух.ру.