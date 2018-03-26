Спасатели пришли на подмогу пожилой тюменке через балкон

Накануне спасателей вызвали жильцы одного из домов в центре Тюмени, которые услышали крики о помощи, доносившиеся из квартиры. Как оказалось, на помощь звала пожилая женщина. Она повредила руку и не могла подняться из ванны.

Специалисты ТОСЭР спустились через соседей по пожарной лестнице и открыли балконную дверь. Женщину достали из ванны и перенесли на кровать. Через несколько минут ее передали прибывшим на место сотрудникам скорой.

Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com