Спасатели пришли на подмогу пожилой тюменке через балкон

15:50 26 марта 2018
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Накануне спасателей вызвали жильцы одного из домов в центре Тюмени, которые услышали крики о помощи, доносившиеся из квартиры. Как оказалось, на помощь звала пожилая женщина. Она повредила руку и не могла подняться из ванны.

Специалисты ТОСЭР спустились через соседей по пожарной лестнице и открыли балконную дверь. Женщину достали из ванны и перенесли на кровать. Через несколько минут ее передали прибывшим на место сотрудникам скорой.

Фото: группа "ТОСЭР" / vk.com

Теги: пенсионеры , спасатели
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