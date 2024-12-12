Челябинский губернатор поблагодарил тюменских спасателей за помощь

14:23 12 декабря 2024
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Фото - http://oblspas.org/

Сотрудники Тюменской Областной службы экстренного реагирования награждены благодарственными письмами, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера их выручил заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

В ТОСЭР отметили, что весной и летом из-за разлива рек у них было много работы и в своем регионе, тем не менее тюменские спасатели смогли помочь в ликвидации последствий паводка и Челябинской области. Сводный отряд областных спасателей в августе работал в городе Коркино и успешно справился с возложенными на них задачами.

Теги: награды , паводок , спасатели , Челябинск
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