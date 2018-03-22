В Тюмени испытают сирены

Сегодня, 22 марта, в Тюменской области пройдет техническое испытание системы централизованного оповещения, в которой задействуют радиотрансляционные установки и электросирены. Проверка пройдет с 15:05 до 15:15 по местному времени.

В главном управлении МЧС по Тюменской области тюменцев просят сохранять спокойствие и напоминают, что звучание сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По этому сигналу каждый гражданин должен прослушать по телевидению и по радио информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям, а также информацию по сигналам гражданской обороны.