В Тюмени испытают сирены

10:40 22 марта 2018
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Сегодня, 22 марта, в Тюменской области пройдет техническое испытание системы централизованного оповещения, в которой задействуют радиотрансляционные установки и электросирены. Проверка пройдет с 15:05 до 15:15 по местному времени.

В главном управлении МЧС по Тюменской области тюменцев просят сохранять спокойствие и напоминают, что звучание сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". По этому сигналу каждый гражданин должен прослушать по телевидению и по радио информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Теги: МЧС , проверки
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