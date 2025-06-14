В Сладково на озере утонул рыбак

Во время рыбалки на озере Власово в Сладковском округе вечером 13 июня двое мужчин выпали из лодки. Один смог самостоятельно выбраться на берег. Поиски второго мужчины продолжаются, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

В связи с трагедией, в МЧС России напомнили, что все пассажиры маломерного судна должны быть в спасательных жилетах, важно не перегружать лодку, не сидеть на бортах и не переходить с места на место во время движения. Нырять с лодки и не кататься вблизи шлюзов и плотин тоже нельзя. Также важно не отплывать далеко от берега, не купаться в тумане и не кататься в состоянии опьянения.

Если Вы стали свидетелем происшествия на водоёме - сообщите об этом по телефону 112.