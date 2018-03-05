В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Тюменский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, на юге Тюменской области и в Тюмени 6 и 7 марта возможны сильные осадки, метель и сильный ветер.

В Тюмени 6 марта ночью небольшой снег, ветер южный, 5–10 м/с, температура минус 8–10 градусов. Днем облачно, осадки преимущественно в виде мокрого снега, слабые гололедные явления, ветер юго-восточный, 7–12 м/с, порывы до 17 м/с, метель, температура минус 1 – плюс 1 градус.

7 марта облачно с прояснением, снег, метель, ветер западный, 7–12 м/с, порывы до 17 м/с, температура ночью минус 12–14 градусов, днем – минус 9–11.

Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать малолетних детей одних на улицу, а также не ходить вдоль зданий, где возможен сход снега с кровли.