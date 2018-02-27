Тюменским автомобилистам рекомендуют отложить дальние поездки из-за снегопада

17:45 27 февраля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В связи с разыгравшимся снегопадом ГИБДД совместно с дорожными службами контролирует обстановку на трассах Тюменской области.

Специалисты Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия организуют комплексную патрульную снегоочистку федеральных, региональных дорог и улично-дорожной сети в населенных пунктах. Наряды ДПС и дорожные службы ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в нештатные ситуации.

ГИБДД рекомендует автомобилистам, особенно с небольшим водительским стажем, отложить дальние поездки до окончания снегопада, а также учитывать плохую видимость и дорожные условия при выборе скоростного режима.

Добавим, что, по прогнозам Тюменского гидрометцентра, сильный снег и метель ожидаются в южных районах Тюменской области и завтра, 28 февраля.

Теги: водители , ГИБДД , погода , снегопад
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2018