Жителей Тюменской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии, 28 февраля в южных районах Тюменской области местами ожидается сильный снег, слабая метель, порывы северо-восточного ветра до 10–12 м/с.

Аномально холодная погода ожидается с 28 февраля по 2 марта в Уватском районе. Средняя суточная температура воздуха может быть ниже климатической нормы на 10–13 градусов.

Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям юга Тюменской области быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок и не отпускать малолетних детей одних на улицу.