Синоптики прогнозируют тюменцам снежную неделю

После морозов в Тюмень пришло потепление, а вместе с ним снегопады разной интенсивности. Сегодня в гороже небольшой снег, днем до -7 °С.

По данным Гисметео, особенно снежными в Тюмени обещают стать вторник и пятница. Самыми холодными днями будут четверг и пятница, когда ночью столбик термометра будет опускаться до -22 °С, а днем подниматься лишь до -14 °С. Самыми теплыми станут суббота и воскресенье с максимальной температурой воздуха днем до -3 °С. С понедельника по среду в ночные часы около -15 °С, днем не ниже -9 °С.