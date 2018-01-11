Тюменка забрала себе собаку Леонида Ярмольника

13:56 11 января 2018
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Во время декабрьских гастролей в Тюмени Леонид Ярмольник подобрал бездомную собаку на ступеньках гостиницы "Спасской" и поселил ее в своем номере. Актер дал ей имя – Леди, и, уезжая, взял обещание с владельцев отеля, что они обязательно найдут дворняжке дом.

Тюменцы не подкачали и обещание свое сдержали, сообщает "Тюменская область. Я доверяю". Новой хозяйкой Леди стала сотрудница отеля. Она забрала собаку перед самым Новым годом – 29 декабря и переименовала Леди в Ирму.

Фото - https://www.facebook.com

Теги: бездомные животные , собаки
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