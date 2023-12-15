Приют для бездомных собак и кошек приглашает тюменцев на день волонтера

Фото - пресс-служба мультицентра «Моя территория»

В приюте "Лучший друг" (ул. Голышева, 1/2) 16 декабря в 13:00 начентся добровольческая акция. Любой желающий сможет попробовать себя в роли волонтера — вычесать кошек, погулять с собаками и помочь работникам приюта убраться в вольерах. Присоединиться может любой желающий, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Участниками события станут молодежные лидеры и жители Тюмени. Необходима предварительная регистрация, ссылку можно найти в группе мультицентра "Моя территория" Тюмень в социальной сети ВКонтакте. С собой можно привезти еду для животных: куриное, говяжье мясо и субпродукты, кости для варки каши, говяжью тушенку, кефир, ряженку и творог, собачьи консервы, сухой корм. При желании можно будет стать куратором одного из питомцев: ежемесячно выделять определенную сумму на содержание животного в приюте, помогать с пристройством. Также в конце события участники смогут сделать фотографии с питомцами приюта.

Организатор акции Дмитрий Пронин:

С помощью нашей акции мы хотим показать значимость работы в приютах для животных. Тюменцы попробуют себя в роли волонтера, а также смогут стать кураторами понравившейся кошки или собаки.

Мероприятие проводится в рамках "Марафона событий" с лидерами молодежных сообществ Тюменской области с целью продвижения имиджа лидеров сообществ и популяризации деятельностного подхода среди молодежи. События реализуются лидерами при поддержке мультицентра "Моя территория" и Лидерской программы Тюменской области.

Приют "Лучший друг" создан в 2012 году на базе муниципального пункта временного содержания. Собаки живут в уличных групповых вольерах, для кошек есть небольшой домик. Перед помещением в общий вольер животных стерилизуют, обрабатывают от паразитов и вакцинируют.