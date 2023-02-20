Пункт приема помощи для бездомных животных открылся в Тюмени

Пункт приема помощи для бездомных животных приюта "Лучший друг" открыли студенты Тюменского индустриального университета в корпусе вуза. Он находится на ул. Мельникайте, 72к1.

Участвовать в сборе могут все желающие, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель волонтерского штаба ТИУ Егор Савченко.

Принести лекарственные препараты, бытовые принадлежности, амуницию, игрушки и лакомства для собак можно до начала июля. Предметы принимают в 103 кабинете Центра молодежных инициатив или на посту охраны.

"Люди активно приносят необходимые вещи, и мы этому очень рады. В целом с 6 февраля уже собрано около 25 килограммов из нашего списка. Отправка гуманитарной помощи будет производиться раз в месяц или по наполняемости", - пояснил он.