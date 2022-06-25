Фотопроект в помощь бездомным животным создала тюменская студентка

Тюменская студентка создала фотопроект о людях, которые взяли своих питомцев из приюта или подобрали на улице. Таким образом Евгения Белоусова хотела показать людям, что и беспризорные животные могут стать отличными друзьями и членами семьи. Истории и фотографии проекта можно найти в группе молодежной организации помощи животным "Ладонь и лапа".

Евгения долгое время занималась защитой животных, помогала приютам. Поэтому заканчивая университет по направлению "Журналистика", девушка для дипломной работы выбрала фотопроект о животных.

Героев Евгения подбирала из числа близких и знакомых, но про некоторых людей узнала случайно: историю Екатерины и ее котенка Стеши она увидела в социальных сетях.

Начался фотопроект со съемки Ивана. Молодой человек работает медбратом в Областной клинической больнице. Одна из пациенток рассказала ему о беременной кошке, которая осталось у нее дома.

К сожалению, женщина погибла. Иван позвонил ее родственникам, чтобы узнать о судьбе питомцев, но кошка уже родила, а котят уже отдали в приют. Тогда молодой человек поехал туда и одного из мурлык забрал себе.

- Моей гипотезой было то, что люди часто не берут животных с болезнями или без родословной из приютов, потому что боятся. В результате приюты переполнены. Своим фотопроектом, историями своих героев, я бы хотела показать людям, что простые животные, беспородистые, тоже могут стать частью нашей семьи. Даже животные с тяжелым характером с тяжелой судьбой могут стать отличными друзьями. Главное — любовь. В хороших, надежных руках сможет расцвести любой питомец, - рассказала автор проекта корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

В будущем Евгения хочет сделать фотовыставку по проекту. Через месяц она планирует выдвинуть свою инициативу на грант.