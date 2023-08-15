Моор предложил чипировать всех собак и кошек

Губернатор Моор придерживается гуманного отношения к домашним животным и выступает против против умерщвления бездомных собак, на его взгляд, проблему можно решить, если людей обязать чипировать питомцев при покупке.

Проблема брошенных домашних животных, по большей части собак - одна из топовых тем в СМИ и соцмедиа, на пресс-конференции губернатора Тюменской области она также прозвучала. В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении регионов правом определять правила обращения с бездомными животными. Журналисты поинтересовались, будут ли ужесточены меры борьбы с бродячими собаками в Тюменской области.

Моор напомнил, что в регионе действует система ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Она и останется. Да, содержать в приютах дорого, но и умерщвлением проблему не решить - она в безответственных хозяевах, надо повышать сознательность населения.

"Откуда появляется бездомное животное на улице? Мы можем сколько угодно дискутировать, как обращаться с бездомными животными, но пока мы не введём ответственность хозяев домашних животных, мы не решим эту проблему. Мое личное мнение: каждый, кто хочет взять себе собаку, кошку, должен её чипировать. Убежала она у тебя из дома, выбросил ты её сознательно - собака или кошка была отловлена, стерилизована, хозяину выставлены все затраты, которые понесло государство. Если не хочешь держать питомца - сдаешь в приют и содержишь. И как только такая ответственность у нас появится, у нас меньше будет бездомных животных", - поделился мнением Моор.

По словам губернатора, "это регулирование надо вести, и тогда бездомных домашних животных станет намного меньше. а те, которые будут, смогут находить себе новых хозяев":