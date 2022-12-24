У бездомных животных могут появиться тайные санты

До 29 декабря в мультицентре "Моя территория" проходит предновогодняя благотворительная акция "Тайный Санта для животных". Тюменцы смогут выбрать понравившихся питомцев из Фонда "Потеряшки" и отправить им подарки.

На елке в пространстве появились фотографии подопечных проекта "Путь домой", а в социальной сети ВКонтакте размещен чек-лист необходимых вещей для четвероногих друзей. Тюменцы могут выбрать питомцев, принести подарки на Ванцетти, 1 и передать их администратору. Команда "Моей территории" доставит их в Фонд к Новому году, сообщает Мегатюмень.

— Ребята из проекта "Путь домой" занимаются важным делом: помогают животным, которые лишены любви, заботы и других привычных вещей. В это предпраздничное время мы рады присоединиться к их инициативе и рассказать жителям нашего региона о том, как важно помогать четвероногим друзьям и проявлять доброту, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория".