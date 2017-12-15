Приложение "Транспорт 72" пополнилось новыми функциями

На днях стало доступным обновление мобильного приложения "Транспорт 72". С ним жителям Тюменской области стали доступны новые функции сервиса.

"Изменения коснулись навигации: это более удобный поиск маршрутов, расписаний движения городских автобусов на остановках, отслеживание местонахождения общественного транспорта в той или иной точке города. Новая версия позволит совершать необходимые манипуляции буквально в два клика, что особенно приятно зимой", — рассказывают в Региональном информационно-образовательном центре.

Пользователи приложения смогут узнавать, есть ли у водителя такси лицензия на перевозку пассажиров. Была усовершенствована и опция покупки билетов на междугородние рейсы. Теперь после приобретения билета им можно поделиться с теми, кто будет встречать человека.