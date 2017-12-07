На тюменских дорогах проходит кампания #ОпаснаяВстречка

В Тюменской области сотрудники ГИБДД, волонтеры и общественники проводят разъяснительную работу на трассах региона, информируя участников движения об опасности неоправданного выезда на встречную полосу.

"В этом году на дорогах Тюменской области в ДТП погибли 214 человек, это на 12,5 процентов меньше прошлогодних значений. Из них практически каждый третий – 70 участников дорожного движения, погиб из-за выезда на встречную полосу", — приводят печальную статистику в областной автоинспекции.

Социальная кампания #ОпаснаяВстречка продлится 10 дней. Мероприятия пройдут на объектах придорожного сервиса, парковках большегрузов на трассах, на автозаправочных станциях. В них будут задействованы медики, которые на манекенах продемонстрируют возможные последствия выезда на встречную полосу и приемы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.