На тюменских дорогах проходит кампания #ОпаснаяВстречка

В Тюменской области сотрудники ГИБДД, волонтеры и общественники проводят разъяснительную работу на трассах региона, информируя участников движения об опасности неоправданного выезда на встречную полосу.
"В этом году на дорогах Тюменской области в ДТП погибли 214 человек, это на 12,5 процентов меньше прошлогодних значений. Из них практически каждый третий – 70 участников дорожного движения, погиб из-за выезда на встречную полосу", — приводят печальную статистику в областной автоинспекции.
Социальная кампания #ОпаснаяВстречка продлится 10 дней. Мероприятия пройдут на объектах придорожного сервиса, парковках большегрузов на трассах, на автозаправочных станциях. В них будут задействованы медики, которые на манекенах продемонстрируют возможные последствия выезда на встречную полосу и приемы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
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