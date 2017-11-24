Возле нескольких зданий в центре Тюмени запретили остановку транспорта

В областном центре остановка и стоянка транспортных средств теперь запрещена по правой стороне улицы Орджоникидзе на участке от улицы Хохрякова до улицы Елецкой — там расположены мультимедийный парк "Россия — моя история" и Музейный комплекс имени Словцова, а также по правой стороне улицы Водопроводной на участке от улицы Осипенко до улицы Комсомольской.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры Тюмени, такое решение было принято в управе Центрального округа для снижения числа дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за припаркованных на проезжей части транспортных средств, а также с целью увеличения пропускной способности.