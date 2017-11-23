В Тюмени автобус № 70 меняет маршрут

Со 2 декабря в областном центре изменится расписание и схема движения маршрута № 70 "Ул. Энтузиастов — ул. Городская".

В схему движения включаются новые остановки "ЖК "Плеханово" и "Ул. А. Кореневского", а также существующие промежуточные остановочные пункты "Универсальный рынок", "Московский тракт" (в прямом и обратном направлениях), "Ул. Кремлёвская". Исключается конечный остановочный пункт "Ул. Городская", сообщает МАУ "ТГМЦ".

В ближайшее время обновленное расписание появится на остановках. Что-либо уточнить можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.