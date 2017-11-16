Тюменскую набережную заполонят снеговики

16 декабря в Тюмени пройдет конкурс "Битва снеговиков". Творческим командам образовательных учреждений города предлагают создать снежные фигуры на набережной Туры.

Среди снеговиков будут определены наиболее искусно слепленные. Лучших из лучших выберут в номинациях "Снеговик-хохотун", "Снеговик-милаха", "Творческий снеговик", "Снеговик original" и "Симпатия жюри".

Конкурс проводит управа Центрального округа Тюмени. Там уточняют, что при выборе самых достойных снеговиков жюри однозначно обратит внимание на сложность и аккуратность исполнения, оригинальность вылепленной фигуры, будет оцениваться и то, какими природными и декоративными материалами был украшен снеговик

Для участия в конкурсе необходимо с 1 по 13 декабря подать заявку в управу ЦАО, это можно сделать по электронной почте agtcao@gmail.com (контактный телефон: +7(3452) 64-20-42).

Победители конкурса в каждой из пяти номинаций наградят подарочными сертификатами на сумму 15000, 10000 и 5000 рублей. Дополнительный подарочный сертификат на сумму 10000 рублей и диплом "Приз зрительских симпатий" будет вручен победителю, набравшему наибольшее количество голосов по результатам интернет-голосования. Церемония награждения победителей конкурса состоится на главной елке Тюмени.