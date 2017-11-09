Очередная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени

Ярмарка с продукцией от местных сельхозпроизводителей состоится в эту субботу, 11 ноября, на пяти площадках Тюмени:

— пр. Солнечный, 11 — ТРЦ "Заречный двор";

— ул. Мельникайте, 126, корпус 2 – ТЦ "П.О.Р.Т.";

— ул. Севастопольская, 12 — "Выставочный зал";

— ул. Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской);

— ул. В. Гнаровской, 1 — на парковке, прилегающей к зданию Центра дзюдо.

На ярмарке можно будет купить мясо свинины, говядины, баранины, рыбную продукцию, овощи, мед, дикоросы и другие продукты от производителей Тюмени и юга Тюменской области.

Ярмарочные площадки будут работать с 8:00 до 15:00.