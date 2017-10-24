В районе Мельникайте подключат новый участок теплосети: возможны перебои в подаче тепла

В Тюмени в районе улицы Мельникайте проведут работы по подключению нового участка магистральной теплосети. Врезку нового участка специалисты выполнят с 4.30 26 октября до 4.00 27 октября.

В связи с проведением работ возможны перебои теплоснабжения в домах на улицах Жигулевской, Щорса, Хабаровской и в Заречных микрорайонах. Снижение параметров теплоснабжения возможно также в Центральном округе, в границах улиц Челюскинцев, Запольной, Льва Толстого, Комбинатской и Товарного шоссе.

Как пояснили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области, проведение этих работ необходимо для реконструкции улицы Мельникайте на участке от моста через Туру до улицы Хабаровской, а также для продолжения строительства моста-дублера на улице Мельникайте.

"Ввод в действие новых сетей позволит завершить строительство моста минимум на полгода раньше", — отметил заместитель начальника главного управления строительства Андрей Чистяков.